Abruzzo24ore.tv - Cacciatore sorpreso con richiami illegali e 66 tordi: denunciato e sequestro

Leggi tutta la notizia su Abruzzo24ore.tv

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Chieti - Polizia provinciale sequestra fucile eacustici vietati durante i controlli contro il bracconaggio a Poggiofiorito. Durante un'operazione di controllo contro il bracconaggio a Poggiofiorito, la Polizia provinciale di Chieti hauna utilizzare un dispositivo acustico per attirare i volatili, un richiamo elettronico vietato dalla legge. Gli agenti, guidati dal comandante Antonio Miri, hanno sequestrato anche 66appartenenti alla specie Bottaccio, abbattuti illegalmente. Nel corso dei controlli, mirati a contrastare le attività di caccia non autorizzata, è stato sequestrato un fucile semiautomatico calibro 12 e il dispositivo acustico di nuova generazione, strumenti usati per facilitare l’abbattimento dei volatili.