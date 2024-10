Dailymilan.it - Bologna-Milan rinviata, il presidente Paolo Scaroni non accetta la decisione: incomprensibile…

(Di venerdì 25 ottobre 2024)non si gioca, è stata. Una scelta che non convince ilche la ritiene: incomprensibile Anon si va. Niente. Non si gioca. Garaa data da destinarsi. Giusto così. Il calcio ogni tanto è giusto che si fermi a riflettere. E non corra sempre dietro lo spettacolo e ai soldi delle televisioni. E poi che spettacolo sarebbe stato giocare a porte chiuse o in uno stadio che non è quello di? La Lega Calcio hato le richieste del, del suo sindaco, di un territorio colpito duramente dall’alluvione. Si poteva giocare? Non tocca a noi dirlo. Bisogna solo rispettare una scelta, anzi una richiesta. Ma ildel, all’uscita dal palazzo del Calcio in via Rosellini ao ha dimostrato di pensarla diversamente.