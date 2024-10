Beppe Grillo furioso con Conte dopo il benservito: “Dovevo lasciarlo al banchetto” (Di venerdì 25 ottobre 2024) dopo lo scambio del carteggio infuocato tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte, è arrivata la rottura definitiva tra quello che è stato il fondatore e quello che è l’attuale leader del M5S. Il licenziamento di Grillo Conte ha rilasciato a Bruno Vespa un’intervista, che sarà pubblicata nel nuovo libro del giornalista, dove di fatto ha annunciato il licenziamento di Grillo. Non sarà quindi rinnovato il contratto di consulenza per la comunicazione da 300.000 euro all’anno, benché sia ancora in vigore, poiché secondo Conte Grillo è “responsabile di una controcomunicazione che fa venir meno le ragioni di una collaborazione contrattuale”. La replica di Beppe Grillo Acque agitate nel M5S, che rischia di spaccarsi tra “grillini” e “contiani”. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di venerdì 25 ottobre 2024)lo scambio del carteggio infuocato trae Giuseppe, è arrivata la rottura definitiva tra quello che è stato il fondatore e quello che è l’attuale leader del M5S. Il licenziamento diha rilasciato a Bruno Vespa un’intervista, che sarà pubblicata nel nuovo libro del giornalista, dove di fatto ha annunciato il licenziamento di. Non sarà quindi rinnovato il contratto di consulenza per la comunicazione da 300.000 euro all’anno, benché sia ancora in vigore, poiché secondoè “responsabile di una controcomunicazione che fa venir meno le ragioni di una collaborazione contrattuale”. La replica diAcque agitate nel M5S, che rischia di spaccarsi tra “grillini” e “contiani”.

