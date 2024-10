Balneari vedono Meloni: ci ha chiesto fiducia ma servono risultati, congeli le gare già avviate (Di venerdì 25 ottobre 2024) Genova, 25 ott. (askanews) – “Giorgia Meloni ci ha chiesto ancora fiducia, ma ora servono risultati concreti. Noi la fiducia gliel’abbiamo data in cabina elettorale: ora abbiamo bisogno di un risultato tangibile. Abbiamo chiesto un provvedimento che congeli le gare partite prima del decreto legge”. I rappresentanti dei Balneari raccontano così i dieci minuti di colloquio avuti con la presidente del Consiglio al termine del comizio di chiusura della campagna elettorale di Marco Bucci a Genova. A parlare è Fabrizio Licordari, presidente di AssoBalneari Italia, organizzazione aderente a Confindustria Turismo, che insieme a Bettina Bolla di Base Balneare ha incontrato Meloni dopo l’interruzione del comizio. E il clima è di grande “delusione”, unita alla consapevolezza che “non possiamo che sperare nel governo”. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Genova, 25 ott. (askanews) – “Giorgiaci haancora, ma oraconcreti. Noi lagliel’abbiamo data in cabina elettorale: ora abbiamo bisogno di un risultato tangibile. Abbiamoun provvedimento chelepartite prima del decreto legge”. I rappresentanti deiraccontano così i dieci minuti di colloquio avuti con la presidente del Consiglio al termine del comizio di chiusura della campagna elettorale di Marco Bucci a Genova. A parlare è Fabrizio Licordari, presidente di AssoItalia, organizzazione aderente a Confindustria Turismo, che insieme a Bettina Bolla di Base Balneare ha incontratodopo l’interruzione del comizio. E il clima è di grande “delusione”, unita alla consapevolezza che “non possiamo che sperare nel governo”.

