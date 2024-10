Ilrestodelcarlino.it - Azienda agricola di Ascoli nei guai, schiavizzati nei campi: “Così potrete stare in Italia”

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024), 25 ottobre 2024 – Si facevano consegnare somme di denaro da cittadini stranieri con la falsa promessa di far ottenere loro il permesso di soggiorno nel territoriono. Per questo sono finiti neiper truffa un 35enne di Offida e un 40enne pakistano, entrambi difesi dall’avvocata Claudia Demasi. Nei loro confronti è in corso il processo davanti al giudice del tribunale diAngela Miccoli e al pubblico ministero Nicola Rago. Una vicenda che ha avuto come teatro la vallata del Tronto dove ha sede un’gestita dall’offidano finito sotto processo. La figura chiave però è l’altro imputato, il 40enne pakistano che lavorava nell’e faceva da tramite per reperire lavoratori in nero fra i connazionali che, sbarcati illegalmente in, giungevano nel piceno a caccia di un lavoro e di un modo per ottenere il permesso di soggiorno.