Auto contro scooter: morto un 15enne (Di venerdì 25 ottobre 2024) Un drammatico incidente si è verificato stradale nella mattinata di venerdì 25 ottobre, poco dopo le 8, a Castelfranco Veneto. Un ragazzo di 15 anni che stava percorrendo col proprio scooter via Sile è morto. A provocarne il decesso è stato il violento impatto contro un’Auto, avvenuto all’altezza delle Officine Meccaniche. Al momento non è ancora nota la causa del sinistro.Leggi anche: Tragico schianto in scooter, muore 61enne I sanitari del Suem 118 sono giunti in pochi minuti sul luogo dell’incidente, ma non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 15enne. Ora toccherà alle forze dell’ordine cercare di ricostruire l’esatta dinamica di quanto è accaduto. L’incidente ha causato inoltre la paralisi del traffico nella zona di via Sacile. L'articolo Auto contro scooter: morto un 15enne proviene da The Social Post. Thesocialpost.it - Auto contro scooter: morto un 15enne Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Un drammatico incidente si è verificato stradale nella mattinata di venerdì 25 ottobre, poco dopo le 8, a Castelfranco Veneto. Un ragazzo di 15 anni che stava percorrendo col propriovia Sile è. A provocarne il decesso è stato il violento impattoun’, avvenuto all’altezza delle Officine Meccaniche. Al momento non è ancora nota la causa del sinistro.Leggi anche: Tragico schianto in, muore 61enne I sanitari del Suem 118 sono giunti in pochi minuti sul luogo dell’incidente, ma non hanno potuto far altro che constatare il decesso del. Ora toccherà alle forze dell’ordine cercare di ricostruire l’esatta dinamica di quanto è accaduto. L’incidente ha causato inoltre la paralisi del traffico nella zona di via Sacile. L'articolounproviene da The Social Post.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

È morto a 34 anni Federico Asta : il “pasticcere dei vip” si è schiantato con il suo scooter contro un suv - È morto Federico Asta. Il “pasticcere dei vip”, così soprannominato perché le sue torte erano apprezzate da sportivi, cantanti e attori, ha perso la vita a 34 anni in seguito a un incidente stradale avvenuto nella sua città, Bologna. Asta, infatti, ... (Ilfattoquotidiano.it)

Scooter contro suv a Bologna - morto ‘pasticciere dei vip’ Federico Asta - (Adnkronos) – E' morto mentre era in sella al suo scooter, finendo contro un suv in viale Gaetano Salvemini a Casteldebole (Bologna), Federico Asta. Noto pasticcere di via Battindarno, che durante l'alluvione consegnava bomboloni ai volontari e in ... (Webmagazine24.it)

Morto in un incidente in scooter Federico Asta - il pasticciere dei vip : “Voleva donare bomboloni ai volontari di Bologna” - È morto in un incidente stradale Federico Asta, noto come il pasticciere dei vip, che stava viaggiando a bordo del suo scooter e ha impattato contro un Suv in una strada di Bologna. Le dinamiche dell’incidente di Federico Asta L’incidente si ... (Dayitalianews.com)

Morto “pasticciere dei vip” Federico Asta : era uscito in scooter per donare bomboloni ai volontari a Bologna - È rimasto vittima di un incidente stradale a Bologna mentre viaggiava in scooter per consegnare alcuni bomboloni ai volontari che lavoravano per ripristinare la sicurezza dopo l'alluvione. Il "pasticciere dei vip" Federico Asta sarebbe morto sul ... (Fanpage.it)