Arrestato un 27enne ad Ancona: il giovane dovrà scontare una condanna per reati di droga (Di venerdì 25 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il recentissimo arresto avvenuto ad Ancona ha portato alla luce la complessità della lotta contro lo spaccio di stupefacenti nella città marchigiana. La Squadra Mobile ha catturato un 27enne, già noto alle forze dell'ordine, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Sorveglianza locale. La vicenda si inserisce in un contesto di crescente allerta per i reati legati agli stupefacenti, una problematica che le autorità stanno affrontando con determinazione. I precedenti penali del giovane Arrestato Il 27enne anconetano era già protagonista di un precedente arresto avvenuto il 30 dicembre, quando gli agenti della polizia, durante un'operazione mirata, hanno rinvenuto oltre un chilogrammo di hashish e più di cento grammi di cocaina nella sua abitazione.

