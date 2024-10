Amico di famiglia molesta una ragazzina di 11 anni e finisce in cella (Di venerdì 25 ottobre 2024) Alzano Lombardo. Ha toccato una ragazzina di 11 anni nelle parti intime, poi le ha preso la mano e l’ha appoggiata sui suoi pantaloni, all’altezza della cerniera. Quando lei ha minacciato di chiamare suo padre, lui ha cercato di dissuaderla offrendosi di comprarle delle scarpe e un gelato. Al suo diniego, si è inginocchiato e l’ha supplicata di non dire nulla. All’’uomo, ecuadoregno di 50 anni, venerdì 25 ottobre i carabinieri di Alzano Lombardo, in provincia di Bergamo, hanno notificato l’ordine di carcerazione dopo che la sentenza, con condanna a 2 anni e 8 mesi di reclusione, è diventata definitiva. Ora si trova nel carcere di via Gleno. Nel luglio 2020 il 50enne, Amico della famiglia dell’11enne, si era fermato a pranzo con loro, poi era rimasto con le bambine (la vittima e la sua sorellina minore) mentre i genitori erano usciti per andare al lavoro. Bergamonews.it - Amico di famiglia molesta una ragazzina di 11 anni e finisce in cella Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Alzano Lombardo. Ha toccato unadi 11nelle parti intime, poi le ha preso la mano e l’ha appoggiata sui suoi pantaloni, all’altezza della cerniera. Quando lei ha minacciato di chiamare suo padre, lui ha cercato di dissuaderla offrendosi di comprarle delle scarpe e un gelato. Al suo diniego, si è inginocchiato e l’ha supplicata di non dire nulla. All’’uomo, ecuadoregno di 50, venerdì 25 ottobre i carabinieri di Alzano Lombardo, in provincia di Bergamo, hanno notificato l’ordine di carcerazione dopo che la sentenza, con condanna a 2e 8 mesi di reclusione, è diventata definitiva. Ora si trova nel carcere di via Gleno. Nel luglio 2020 il 50enne,delladell’11enne, si era fermato a pranzo con loro, poi era rimasto con le bambine (la vittima e la sua sorellina minore) mentre i genitori erano usciti per andare al lavoro.

