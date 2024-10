Alla scoperta del sentiero dei Patriarchi: escursione nel bosco di Malabotta (Di venerdì 25 ottobre 2024) Tutto pronto per una nuova imperdibile escursione targata Sharing Sicily Alla scoperta del sentiero dei Patriarchi nel bosco di Malabotta, vicino a Motalbano Elicona, prevista venerdì 1 novembre."Noto per essere un bosco molto fitto e selvaggio, si può esplorare percorrendo alcuni articolati Messinatoday.it - Alla scoperta del sentiero dei Patriarchi: escursione nel bosco di Malabotta Leggi tutta la notizia su Messinatoday.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Tutto pronto per una nuova imperdibiletargata Sharing Sicilydeldeineldi, vicino a Motalbano Elicona, prevista venerdì 1 novembre."Noto per essere unmolto fitto e selvaggio, si può esplorare percorrendo alcuni articolati

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

“Il bosco nel piatto” : a Monteleone si va alla scoperta delle erbe selvatiche - Il Borgo Odoroso, associazione APS per la valorizzazione dei colli cesenati, non si rassegna a chiudere la stagione degli eventi a Monteleone. Dopo il successo della Rassegna Cinema al Castello di fine agosto, passata la bufera delle abbondanti ... (Cesenatoday.it)

Da Palazzo Malagola al Bosco del Duca d'Altemps : con il Fai alla scoperta dei tesori "nascosti" del territorio - Sabato 12 e domenica 13 ottobre tornano per la tredicesima edizione le Giornate FAI d’Autunno, uno dei più importanti e amati eventi di piazza dedicati al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese, organizzato dal Fai-Fondo per ... (Ravennatoday.it)

Studenti vanno a ripulire il bosco e trovano 5 chili di hashish : la scoperta a Ischia - La scoperta è stata effettuata nell'area boschiva di Zaro, tra i comuni di Forio e Lacco Ameno: l'ingente quantitativo di droga è stato sequestrato dai carabinieri.Continua a leggere (Fanpage.it)

Cadavere nel bosco - la scoperta a Carrara. Indagini in corso - tutte le ipotesi al vaglio - Carrara, 21 settembre 2024- Un cadavere in avanzato stato di decomposizione è stato ritrovato nel primo pomeriggio di oggi in un bosco nei pressi del borgo di Noceto, a pochi chilometri da Carrara. Il corpo si trovava sotto al paese di ... (Lanazione.it)