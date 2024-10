Acerbo (Rifondazione Comunista) a ‘Coffee Break’ su La7 (Di venerdì 25 ottobre 2024) ROMA – Il segretario nazionale di Rifondazione Comunista, Maurizio Acerbo (foto), sarà ospite della trasmissione televisiva “Coffee Break” in onda su La7 sabato 26 ottobre a partire dalle ore 9,40. Acerbo è reduce dalla partecipazione al corteo No G7 che si è tenuto a Pescara ieri pomeriggio per protestare, appunto, contro il G7 svoltosi nella città abruzzese dal 22 al 24 ottobre. L'articolo Acerbo (Rifondazione Comunista) a ‘Coffee Break’ su La7 L'Opinionista. Lopinionista.it - Acerbo (Rifondazione Comunista) a ‘Coffee Break’ su La7 Leggi tutta la notizia su Lopinionista.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) ROMA – Il segretario nazionale di, Maurizio(foto), sarà ospite della trasmissione televisiva “Coffee Break” in onda su La7 sabato 26 ottobre a partire dalle ore 9,40.è reduce dalla partecipazione al corteo No G7 che si è tenuto a Pescara ieri pomeriggio per protestare, appunto, contro il G7 svoltosi nella città abruzzese dal 22 al 24 ottobre. L'articolo) asu La7 L'Opinionista.

