Abc, 'metà degli americani pensa che Trump sia fascista' (Di venerdì 25 ottobre 2024) metà degli americani, il 49%, considera Donald Trump un "fascista", contro il 22% che lo pensa di Kamala Harris, secondo un nuovo sondaggio Abc News/Ipsos seguito alle accuse dell'ex chief of staff del tycoon John Kelly, ribadite dalla candidata democratica alla Casa Bianca. Stando alla rilevazione, inoltre, il 65% degli elettori registrati sostiene che Trump dica "cose non vere", contro il 49% che lo pensa della vice presidente. Anche tra i sostenitori dell'ex presidente il 30% ritiene che dica "falsità".

