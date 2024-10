A Como arriva il nuovo biglietto elettronico per i bus: più sostenibilità e meno sprechi per i trasporti (Di venerdì 25 ottobre 2024) Novità per il sistema di bigliettazione del trasporto pubblico di Como: ASF Autolinee ha introdotto e·TIC, il nuovo biglietto elettronico dotato di tecnologia "Chip On Paper". Questo biglietto consente di acquistare, ricaricare e convalidare biglietti singoli o carnet per la rete urbana e l’area Quicomo.it - A Como arriva il nuovo biglietto elettronico per i bus: più sostenibilità e meno sprechi per i trasporti Leggi tutta la notizia su Quicomo.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Novità per il sistema di bigliettazione del trasporto pubblico di: ASF Autolinee ha introdotto e·TIC, ildotato di tecnologia "Chip On Paper". Questoconsente di acquistare, ricaricare e convalidare biglietti singoli o carnet per la rete urbana e l’area

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Bologna-Milan a Como o ad Empoli: perché si gioca solo a porte chiuse - Perché la partita Bologna-Milan si gioca a porte chiuse? La Lega deve decidere fra il Sinigaglia di Como o al Castellani di Empoli. (milanlive.it)

Serie A, gli anticipi del venerdì: alle 18.30 Udinese-Cagliari e alle 20.45 Torino-Como - Bologna-Milan, ultime novità In questi minuti dialogo tra sindaco e prefetto per capire se si può giocare a Bologna (e, nel caso, se a porte aperte o chiuse). In caso di no, c'è già l'accordo con tutt ... (msn.com)

Biglietti Como Lazio: info, prezzi e modalità di vendita - BIGLIETTI COMO LAZIO – Il club biancoceleste ha reso note le informazioni utili per l’acquisto dei biglietti di Como – Lazio, match di Serie A in programma giovedì 31 ottobre delle ore 20:45, presso l ... (lazionews.eu)

Bologna-Milan non si gioca al Dall'Ara: ipotesi Empoli o Como - Sono ore concitate per capire dove si giocherà Bologna-Milan, match valido per la nona giornata di Serie A in programma sabato 26 ottobre alle ore 18. Con una. (calciomercato.com)