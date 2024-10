Quotidiano.net - Zingaretti, io padre tranviere di un figlio difficile

(Di giovedì 24 ottobre 2024) 'La casa degli sguardi', tratto dal romanzo omonimo di Daniele Mencarelli (Mondadori), è un gran bell'esordio alla regia da parte di Lucaper la bellezza della storia, la ricostruzione degli ambienti di lavoro e, infine, per la sua recitazione nella parte di unamorevole e triste di Marco, unproblematico e poeta interpretato da uno straordinario Gianmarco Franchini. Il film, che passa oggi alla Festa di Roma e sarà in sala in primavera con Lucky red, parla di dolore, di lutto, ma anche della capacità omeopatica di superare la sofferenza essendo consapevoli che alla fine ci riguarda tutti, che è una condizione umana possibile da vivere e sopportare insieme agli altri. Marco, vent' anni, dopo la morte della madre ha una sola mission: distruggersi. Lo fa prima con la cocaina e altre droghe e poi con l'alcool, unico suo sfogo la poesia.