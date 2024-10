Anteprima24.it - VIDEO/ Circumvesuviana, treno guasto. Passeggeri proseguono a piedi sui binari

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto È quanto accaduto nella serata di ieri su undirettissimo dellasulla linea Napoli – Sorrento, fermo pernei pressi della stazione Via dei Monaci di Torre del Greco, a causa del quale isono stati costretti a proseguire asui. Inoltre, come se non bastasse, stessa sorte è capitata agli occupanti di undiretto a Baiano che si è fermato perdopo la stazione Sperone/Avella. Anche in questo caso isono stati costretti a scendere dale proseguire asui