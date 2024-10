Ilrestodelcarlino.it - Unimc, l’Otello di Edoardo Leo: "Una storia che è nel presente"

(Di giovedì 24 ottobre 2024) "Non sono quello che sono" è il titolo del suo nuovo film, in sala dal 14 novembre, una rilettura della tragedia di "Otello" di Shakespeare ambientata nei primi anni 2000. Proprio l’attore e regista della pellicola,Leo, è stato ieri ospite speciale dell’Università di Macerata, che ha accolto una tappa del suo masterclass tour in giro per le città italiane in dialogo con gli studenti. Al centro del confronto, in un’aula gremita di giovani curiosi e in collegamento video con un’altra aula vicina, i temi dell’opera ben sottolineati dallo stesso autore inglese: amore, morte, gelosia e femminicidio. Ad accompagnareLeo, Francesca Chiappa, fondatrice e direttrice di Hacca Edizioni, e il rettoreJohn McCourt.