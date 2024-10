Tutti da Marina Berlusconi alla festa per il bookstore di Mondadori: le pillole del giorno (Di giovedì 24 ottobre 2024) Grande festa nella Galleria Alberto Sordi di Roma con Marina Berlusconi per l’inaugurazione del bookstore di Mondadori che si affaccia su Palazzo Chigi. Marina Berlusconi firma un libro (Imagoeconomica).«Una presenza fisica che sembra voler mettere in soggezione Giorgia Meloni, che sta lì a pochi metri», scherza qualche invitato milanese. Marina Berlusconi con Rita Dalla Chiesa, Deborah Bergamini. Dietro di loro il capo della comunicazione di Fininvest Manrico Lucchi.Tra l’altro il colore dominante è un rosso che ricorda a Tutti quello delle librerie Feltrinelli. Lettera43.it - Tutti da Marina Berlusconi alla festa per il bookstore di Mondadori: le pillole del giorno Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Grandenella Galleria Alberto Sordi di Roma conper l’inaugurazione deldiche si affaccia su Palazzo Chigi.firma un libro (Imagoeconomica).«Una presenza fisica che sembra voler mettere in soggezione Giorgia Meloni, che sta lì a pochi metri», scherza qualche invitato milanese.con Rita DChiesa, Deborah Bergamini. Dietro di loro il capo della comunicazione di Fininvest Manrico Lucchi.Tra l’altro il colore dominante è un rosso che ricorda aquello delle librerie Feltrinelli.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Marina Berlusconi non scende in politica - Marina Berlusconi, primogenita del fondatore di Forza Italia, ha dichiarato ancora una volta che non intende scendere in campo: "Mio padre me lo sconsigliava e la mia risposta è: faccio l'imprenditore e voglio continuare a farlo in futuro". (Fanpage.it)

Marina Berlusconi : “Certi giudici sono nemici del Paese. Se scenderò in politica? Mio padre me lo sconsigliava” - Riguardo ai diritti civili Marina Berlusconi ha detto di sentirsi più vicina alla sinistra perché è la parte politica più aperta e disposta ad accogliere i cambiamenti della società L'articolo Marina Berlusconi: “Certi giudici sono nemici del Paese. . scenderò in politica? Mio padre me lo sconsigliava”. (Ildifforme.it)

Ma Marina Berlusconi è rivale o alleata di Giorgia Meloni? Perché ora sostiene il Governo? - Marina Berlusconi ha parlato del Governo e di Giorgia Meloni, ma cosa volevano dire quelle parole? Una in particolare, “stabilità”. Ecco il disegno dei figli di Silvio, il ruolo di Tajani, quello del ... (mowmag.com)

Marina Berlusconi super star a Roma - Qualcosa di più di una pur sentita partecipazione all’inaugurazione del nuovo Mondadori Store a Roma, la presenza nella Capitale di Marina Berlusconi, presidente del gruppo Mondadori. La presenza di ... (primaonline.it)

Marina Berlusconi: "Certi giudici nemici del Paese, non solo di mio padre o della Meloni" - Marina Berlusconi critica alcuni giudici italiani definendoli "nemici del Paese" e esprime un giudizio positivo sull'operato del governo Meloni, pur ribadendo il suo impegno imprenditoriale. (news.fidelityhouse.eu)