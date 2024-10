Turismo, Santanchè inaugura “Campus Enrico Mattei” in Egitto (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il ministro del Turismo Daniela Santanchè inaugura la Scuola Italiana di Ospitalità “Campus Enrico Mattei” a Hurghada, in Egitto. L'iniziativa, nata nel contesto del Piano Mattei per l'Africa promosso dal governo italiano, è realizzata del Ministero del Turismo in collaborazione con Scuola Italiana di Ospitalità, FederTurismo Confindustria, l'Ambasciata d'Italia in Egitto, PickAlbatros Holding e il Ministero del Turismo egiziano. Il progetto mira a supportare il settore turistico locale e internazionale, creando figure professionali altamente qualificate e favorendo lo scambio di competenze tra Italia ed Egitto, e si colloca nella più ampia ottica di cooperazione e sviluppo sostenibile con i Paesi africani. Liberoquotidiano.it - Turismo, Santanchè inaugura “Campus Enrico Mattei” in Egitto Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il ministro delDanielala Scuola Italiana di Ospitalità “” a Hurghada, in. L'iniziativa, nata nel contesto del Pianoper l'Africa promosso dal governo italiano, è realizzata del Ministero delin collaborazione con Scuola Italiana di Ospitalità, FederConfindustria, l'Ambasciata d'Italia in, PickAlbatros Holding e il Ministero delegiziano. Il progetto mira a supportare il settore turistico locale e internazionale, creando figure professionali altamente qualificate e favorendo lo scambio di competenze tra Italia ed, e si colloca nella più ampia ottica di cooperazione e sviluppo sostenibile con i Paesi africani.

