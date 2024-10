Tragico incidente sull’A1: due vittime all’alba in Umbria (Di giovedì 24 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un Tragico episodio ha scosso l’Umbria all’alba di oggi con un incidente stradale mortale sull’autostrada A1. Intorno alle 6.00, due veicoli, incluso un mezzo pesante, si sono scontrati in direzione Roma, creando un grave scompiglio lungo il tratto tra gli svincoli di Orvieto e Attigliano. Le autorità hanno confermato il decesso di due persone, mentre diverse squadre di soccorso sono state rapidamente mobilitate per gestire la situazione. I dettagli dell’incidente Secondo le informazioni fornite dalla polizia stradale di Orvieto, l’incidente si è verificato precisamente al chilometro 457 dell’A1. Le cause che hanno portato a questo grave sinistro rimangono ancora da chiarire, e sono in corso le indagini per determinare le dinamiche esatte dello scontro. Gaeta.it - Tragico incidente sull’A1: due vittime all’alba in Umbria Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Unepisodio ha scosso l’di oggi con unstradale mortale sull’autostrada A1. Intorno alle 6.00, due veicoli, incluso un mezzo pesante, si sono scontrati in direzione Roma, creando un grave scompiglio lungo il tratto tra gli svincoli di Orvieto e Attigliano. Le autorità hanno confermato il decesso di due persone, mentre diverse squadre di soccorso sono state rapidamente mobilitate per gestire la situazione. I dettagli dell’Secondo le informazioni fornite dalla polizia stradale di Orvieto, l’si è verificato precisamente al chilometro 457 dell’A1. Le cause che hanno portato a questo grave sinistro rimangono ancora da chiarire, e sono in corso le indagini per determinare le dinamiche esatte dello scontro.

