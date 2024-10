Romadailynews.it - Traffico Roma del 24-10-2024 ore 18:30

Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) LuceverdeBuonasera dalla redazione incidente lungo la carreggiata interna del raccordo anulare Attenzione ci sono incolonnamenti a partire dall’uscita per laFiumicino cena svincolo di Montespaccato in direzione quindi Cassia incidente anche in carreggiata esterna con le cose registrate dalla Casilina al bivio per laL’Aquila ancora per quanto riguarda il raccordo in casa interna perintenso Ci sono quasi dalla Nomentana all’uscita La Rustica in esterna Così attratti dal bivio per laFiumicino sino alla Tuscolana in tangenziale incolonnamenti a partire da San Giovanni Cena svincolo Bagnoli Campi Sportivi si tratta diprevalentemente diretto allo stadio Olimpico dove alle 18:45 è in programmaDinamo Kiev valida per l’Europa League Per lo stesso motivo ci sono anche sulla Flaminia da Labaro a Tor di QuintoPrimavalle la polizia locale Ci ...