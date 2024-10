Romadailynews.it - Traffico Roma del 24-10-2024 ore 12:30

Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Luceverdeben trovati all’ascolto Buongiorno code per incidente sulla carreggiata esterna del raccordo anulare tra la Prenestina e lo svincolo per la centrale del latte è sempre fermi abbiamo code a tratti pertra la Pontina e l’ardeatina brevi code anche in carreggiata interna tra la Cassia bis e la Salaria sulla tangenziale residui Code in direzione Stadio Olimpico tra l’uscita per laL’Aquila e la Tiburtina sullo stesso tratto Urbano della A24 troviamo con dei tra Portonaccio e la tangenziale est in zona Clodio chiusa per la sede stradale di sestante via Gomenizza tra via di Villa Madama e via novenio Bucchi mi ricordo infine alle 18:45 all’OlimpicoDinamo Kiev per l’Europa League limitazioni delnella zona dello stadio già dal pomeriggio bene da Massimo pesche tutto dettagli di queste ed altre notizie sul sitoverde.