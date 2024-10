Quotidiano.net - Tolleranze e difformità nel Decreto Salva Casa

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Come per ogni meccanismo di sanatoria (non solo edilizia), la nuova normativa prevede dei costi, anche se ragionevoli, soprattutto rispetto alla prima versione del. Nel caso delle, tuttavia, di fatto non ci sono spese. Al rogito, su richiesta delle parti, si potrà menzionare l’esistenza ditollerate alla luce della nuova normativa, sulla scorta di una relazione tecnica redatta da un professionista. Stesso discorso quando il Comune abbia a suo tempo rilevato le discrepanze all'atto del rilascio del certificato di agibilità ma non abbia ordinato lavori di demolizione (in sostanza, abbia tollerato lesenza intervenire anche se le ha registrate): anche qui non ci sono sanzioni né oneri.