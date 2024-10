The Family 2, trame settimana dal 28 ottobre al 1° novembre: Devin in dolce attesa, la donna in pericolo di vita per una gravidanza a rischio (Di giovedì 24 ottobre 2024) Cosa accadrà in The Family 2 (Aile) la prossima settimana? Le anticipazioni dal 28 ottobre al 1° novembre della soap turca rivelano che assisteremo a un susseguirsi di colpi di scena. Al centro dei riflettori troveremo Devin, protagonista di un evento bellissimo che però rischierà di trasformarsi in tragedia. Anticipazioni settimanali The Family: Devin aspetta un figlio Nel corso delle puntate che verranno rese disponibili sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity dal 28 ottobre al 1° novembre, Devin scoprirà di aspettare un figlio. Quando comunicherà la gravidanza ad Aslan, la coppia sarà al settimo cielo. Anche Aslan sarà elettrizzato all’idea del loro primo figlio, anche se non riuscirà a nascondere grande preoccupazione per le sorti e il futuro della sua famiglia. Superguidatv.it - The Family 2, trame settimana dal 28 ottobre al 1° novembre: Devin in dolce attesa, la donna in pericolo di vita per una gravidanza a rischio Leggi tutta la notizia su Superguidatv.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Cosa accadrà in The2 (Aile) la prossima? Le anticipazioni dal 28al 1°della soap turca rivelano che assisteremo a un susseguirsi di colpi di scena. Al centro dei riflettori troveremo, protagonista di un evento bellissimo che però rischierà di trasformarsi in tragedia. Anticipazionili Theaspetta un figlio Nel corso delle puntate che verranno rese disponibili sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity dal 28al 1°scoprirà di aspettare un figlio. Quando comunicherà laad Aslan, la coppia sarà al settimo cielo. Anche Aslan sarà elettrizzato all’idea del loro primo figlio, anche se non riuscirà a nascondere grande preoccupazione per le sorti e il futuro della sua famiglia.

