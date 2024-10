“Testa di Alkol siamo noi, quel sito cambi il nome”: l’appello dell’associazione (Di giovedì 24 ottobre 2024) Firenze, 24 ottobre 2024 – Un appello accorato, quello di Matteo Lucherini dell'associazione Testa di Alkol, che da oltre quindici anni si batte per l'uso consapevole delle bevande alcoliche e sulla prevenzione alla guida. Il sito web omonimo, infatti, è stato acquistato da una società e lo sta utilizzando per pubblicizzare ricette di cucina e recensioni di vini. Un tema, quindi, completamente diverso e quasi opposto rispetto a quello propugnato dall'associazione fiorentina, tanto che un articolo è accompagnato da una foto di un guidatore che ha in una mano un panino e in una il volante. Per questo Testa di Alkol ha contattato la società e, tramite messaggi formali, chiesto "bonariamente" un cambio di nome per "non occupare moralmente uno spazio sociale esistente da anni". Tuttavia, ogni tentativo è andato perso nel vuoto e la società non ha mai risposto. Lanazione.it - “Testa di Alkol siamo noi, quel sito cambi il nome”: l’appello dell’associazione Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Firenze, 24 ottobre 2024 – Un appello accorato,lo di Matteo Lucherini dell'associazionedi, che da oltre quindici anni si batte per l'uso consapevole delle bevande alcoliche e sulla prevenzione alla guida. Ilweb omonimo, infatti, è stato acquistato da una società e lo sta utilizzando per pubblicizzare ricette di cucina e recensioni di vini. Un tema, quindi, completamente diverso e quasi opposto rispetto alo propugnato dall'associazione fiorentina, tanto che un articolo è accompagnato da una foto di un guidatore che ha in una mano un panino e in una il volante. Per questodiha contattato la società e, tramite messaggi formali, chiesto "bonariamente" uno diper "non occupare moralmente uno spazio sociale esistente da anni". Tuttavia, ogni tentativo è andato perso nel vuoto e la società non ha mai risposto.

