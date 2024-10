Sport.quotidiano.net - STRAORDINARIO SUCCESSO AD ASIAGO. Balducci campione europeo di Gravel. Ha corso con una bicicletta di legno

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Mircoè il nuovodinella categoria Master 4. L’asso toscano in forze alla Asd Tondi Sport Acqua e Sapone non ha davvero limiti. Con una prestazione fuori dall’ordinario, ha sbaragliato la concorrenza e si è presentato in solitaria sotto lo striscione di arrivo posto nel centro storico di. Un perdi gara durissimo che non dava un attimo di tregua ha accolto atleti di grandissimo spessore, per la maggior parte ex professionisti della strada, che si sono sfidati in un anello di circa 50 chilometri e 800 metri di dislivello positivo da ripetere per due volte.