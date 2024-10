Stalking e minacce a una donna di Bregnano e ai suoi famigliari: denunciato (Di giovedì 24 ottobre 2024) Continue telefonate e minacce, fino a renderle la vita impossibile. È accusato di atti persecutori il 33enne pavese (ma domiciliato a Mandello del Lario) arrestato dai carabinieri della compagnia di Cantù. La vittima è la sua ex convivente, residente a Bregnano. L'uomo oltre a "stalkerizzarla" Quicomo.it - Stalking e minacce a una donna di Bregnano e ai suoi famigliari: denunciato Leggi tutta la notizia su Quicomo.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Continue telefonate e, fino a renderle la vita impossibile. È accusato di atti persecutori il 33enne pavese (ma domiciliato a Mandello del Lario) arrestato dai carabinieri della compagnia di Cantù. La vittima è la sua ex convivente, residente a. L'uomo oltre a "stalkerizzarla"

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Arrestato un uomo di 35 anni per minacce e stalking tramite WhatsApp : la vittima era preoccupata - L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è accusato di aver perseguitato la sua ex compagna attraverso minacce continue ricevute tramite l’applicazione WhatsApp, nonostante la donna avesse tentato di allontanarsi da lui. La registrazione delle minacce e la testimonianza diretta della donna sono stati elementi cruciali per l’inchiesta. (Gaeta.it)

Minacce e violenza a Viterbo : arrestato un uomo per stalking nei confronti del compagno della ex - Nonostante i tentativi di allontanarsi dal 28enne, la situazione è culminata nell’aggressione fisica: un pugno violento che ha provocato una frattura al naso, con conseguente guarigione stimata in almeno trenta giorni. Solo attraverso un’azione congiunta è possibile contrastare efficacemente la violenza e promuovere una cultura di rispetto e sicurezza per tutti. (Gaeta.it)

Finì in carcere per stalking alla ex - ma erano minacce e molestie : prosciolto - LECCE - Sei mesi in carcere per stalking, poi il divieto di avvicinamento alla donna alla quale era stato legato e dalla quale aveva avuto un figlio, divenuta la sua accusatrice. Ma adesso anche quest’ultima misura cautelare è stata revocata all’esito del processo che si è chiuso nei giorni... (Lecceprima.it)