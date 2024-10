Sparatoria a Napoli, ucciso un 15enne e ferite due persone: è caccia all’uomo (Di giovedì 24 ottobre 2024) La vittima non avrebbe precedenti penali e al momento non vi sarebbero certezze su quanto accaduto nella notte; al vaglio le telecamere di sorveglianza della zona L'articolo Sparatoria a Napoli, ucciso un 15enne e ferite due persone: è caccia all’uomo proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Sparatoria a Napoli, ucciso un 15enne e ferite due persone: è caccia all’uomo Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) La vittima non avrebbe precedenti penali e al momento non vi sarebbero certezze su quanto accaduto nella notte; al vaglio le telecamere di sorveglianza della zona L'articoloundue: èproviene da Il Difforme.

Napoli - sparatoria nella notte : morto 16enne - ferite altre due persone - . Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Secondo quanto si apprende, la sparatoria è avvenuta in corso Umberto. Sul caso indaga la Polizia. —cronacawebinfo@adnkronos. (Adnkronos) – Sparatoria nella notte in centro a Napoli: ucciso un 16enne e altre due persone sono ferite gravemente e ricoverate in ospedale. (Webmagazine24.it)

Sparatoria a Napoli - ucciso un 15enne - . AGI - Un ragazzo di 15 anni, incensurato, è rimasto ucciso in una sparatoria avvenuta questa notte a Napoli in via Carminiello al Mercato, all'angolo concorso Umberto I, non distante dal quartiere Forcella. Indagini della polizia per ricostruire movente e dinamica. Altre due persone sono rimaste gravemente ferite e sono state ricoverate in ospedalei. (Agi.it)

