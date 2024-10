Metropolitanmagazine.it - Sparatoria a Napoli: ragazzo di quindici anni ucciso a colpi di pistola

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Undi soliè morto ieri sera a, freddato da diversid’arma da fuoco. Altre due persone sono rimaste gravemente ferite, per poi essere portate d’urgenza in ospedale. Stando agli ultimi aggiornamenti, lasarebbe avvenuta non lontano dal quartiere Forcella, in una traversa di Corso Umberto I. Il quindicenne Emanuele Tufano, incensurato e figlio di incensurati, risiedeva nella zona compresa tra il rione Sanità e Capodimonte. Al momento del conflitto, si trovava all’altezza del civico 248. Gli altri due giovani coinvolti nella, ora ricoverati al CTO, sarebbero un diciassettenne, trafitto al braccio dagli spari, e un quattordicenne che ha riportato escoriazioni su braccia e fronte, forse dovute a una caduta dallo scooter.