Sparatoria a Napoli, morto un ragazzo di 16 anni: due feriti gravi. Sangue e orrore nella notte in pieno centro

Sangue e orrore nella notte a Napoli. Un ragazzo di 16 anni è morto e altre due persone sono ferite gravemente e ricoverate in ospedale dopo una Sparatoria avvenuta in piena notte in centro

Sparatoria nella notte - colpito al collo un 18enne : è gravissimo - Nuovi raid su Beirut Il giovane è stato colpito al collo e trasportato all’ospedale è stato immediatamente operato. La sparatoria è avvenuta nella notte in strada a Novate Milanese. Il ragazzo è ricoverato all’ospedale Niguarda e le sue condizioni sono gravissime. Un uomo ha sparato al figlio diciottenne della compagna ferendolo al collo: è gravissimo Un ragazzo di 18 anni è stato ferito gravemente al collo dal compagno della madre ed è ricoverato in gravissime condizioni. (361magazine.com)

