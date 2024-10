Tpi.it - Sondaggi politici elettorali oggi 24 ottobre 2024: calano Fratelli d’Italia e Partito Democratico, scatto del M5S. Vola la Lega

(Di giovedì 24 ottobre 2024)24, cresce il Movimento 5 Stelle: è quanto emerge dagli ultimielaborati da Youtrend per SkyTg24. Secondo la rilevazione, infatti, ildi Giorgia Meloni, che cresce comunque del 2,2% rispetto alle elezioni politiche del 2022, ha una lieve flessione rispetto alo del 23 settembre perdendo lo 0,2 per cento e arretrando, così, al 28,2%. Cala anche il, che resta comunque ilche ha guadagnato più di tutti rispetto alle politiche. Il principaled’opposizione si assesta al 23,2 per cento scendendo dello 0,3%. Guadagna mezzo punto percentuale, invece, il Movimento 5 Stelle, ora accreditato all’11%.