Soldi alla 'Ndrangheta: commissariata la Banca di Oaktree (Di giovedì 24 ottobre 2024) A settembre il fondo di proprietà dell'Inter ha però firmato un accordo per la cessione di Banca Progetto. Tutti i dettagli commissariata Banca Progetto di Oaktree, il fondo che dallo scorso maggio è proprietario dell'Inter. Come riporta 'Calcio e Finanza', la Guardia di Finanza di Milano ha eseguito il provvedimento su richiesta del Pm Storari, lo stesso dell'inchiesta 'Doppia Curva' che ha azzerato i vertici della curva nerazzurra e di quella del Milan. commissariata la Banca di Oaktree – calciomercato.itL'accusa che viene rivolta alla Banca è quella di aver agevolato il sodalizio di Maurizio Ponzoni, arrestato nel 2023 assieme al socio Enrico Barone e legato al clan 'ndranghetista del varesotto. La Progetto è una Banca digitale il cui Ad è Paolo Fiorentino. È in sostanza la 'trasformazione' della Banca Popolare Lecchese, acquistata da Oaktree nel 2015.

