Sir William e Lady Hamilton nella Napoli del XVIII secolo

Una mostra di Intesa Sanpaolo alle Gallerie d'Italia - Napoli dal 25 ottobre al 2 marzo 2025 E' dedicata a uno straordinario protagonista del mondo culturale napoletano del XVIII secolo, William Hamilton, ambasciatore inglese alla corte di Ferdinando IV di Borbone, e alla figura a tratti leggendaria di Lady Emma Hamilton, la mostra "Sir William

Sir William e Lady Hamilton sono tornati : alle Gallerie d’Italia rivive la Napoli magnifica di fine ‘700 - La mostra illustra la sua originale iniziativa di realizzare e pubblicare uno dei libri illustrati più belli e famosi di tutti i tempi, le magnifiche Antiquités etrusques, grecques et romaines. Di questi interessi rimane un’eccezionale testimonianza in un’altra celebre impresa editoriale da lui promossa, la pubblicazione dei volumi intitolati Campi Phlegraei editi a Napoli nel 1776, cui si aggiungerà nel 1779 un supplemento con un Account of the Great Eruption of Mount Vesuvius, opera illustrata da un’équipe guidata dal pittore Pietro Fabris, che fu il suo accompagnatore nelle escursioni sulle falde del Vesuvio e dell’Etna. (Ildenaro.it)

Sir William - Lady Hamilton e la Napoli di fine ‘700 alle Gallerie d’Italia : 78 opere provenienti da tutto il mondo - Con settantotto opere tra dipinti, ceramiche, sculture e manifatture provenienti da importanti musei nazionali e internazionali, la mostra riconsidera e valorizza la vicenda umana, politica e intellettuale di Hamilton, diplomatico, antiquario e vulcanologo, che con la sua poliedrica personalità, trovò nella Napoli “illuminata” della seconda metà del Settecento terreno fertile per affermare e sviluppare le sue grandi passioni: l’antichità e la scienza. (Ildenaro.it)

Apertura al pubblico della mostra dedicata a Sir William e Lady Hamilton : eventi a Napoli dal 25 ottobre 2023 - La mostra recupera le opere più significative che testimoniano gli sforzi del diplomatico nel valorizzare l’arte e l’antiquariato dell’epoca. La sua carriera lo portò a Napoli, dove ebbe modo di interagire con l’intellighenzia locale e con altri importanti aristocratici europei. Queste collaborazioni sono indicative del valore culturale dell’evento, che si presenta come un ponte tra l’Italia e la Gran Bretagna, modellando futuri scambi e sviluppi artistici. (Gaeta.it)