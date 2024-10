Serie D. FolloGavo, la musica non cambia. Terzo successo consecutivo (Di giovedì 24 ottobre 2024) Terza vittoria consecutiva per il Follonica Gavorrano che conquista la seconda posizione in classifica nel girone E di Serie D salendo a quota 15 punti. Davanti al pubblico di casa ha steso 3-0 lo Sporting Trestina con una doppietta di Pino ed un gol di Kernezo. Primo tempo ben giocato dai ragazzi di Masi, con un’ottima partenza che si concretizza al 6’, quando arriva il vantaggio: prima Marino calcia trovando la risposta del portiere, poi Pino controlla in area e tira verso l’angolino firmando il gol dell’1-0. E al 13’ arriva anche il raddoppio: Kernezo sulla sinistra ne salta due e mette in mezzo una palla al bacio per la testa di Pino, che stacca e batte ancora Fratti realizzando il 2-0 e la sua personale doppietta. Dopo l’assist Kernezo cerca anche gloria realizzativa al 34’, converge e calcia dal limite con il destro spedendo di poco a lato. Sport.quotidiano.net - Serie D. FolloGavo, la musica non cambia. Terzo successo consecutivo Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di giovedì 24 ottobre 2024) Terza vittoria consecutiva per il Follonica Gavorrano che conquista la seconda posizione in classifica nel girone E diD salendo a quota 15 punti. Davanti al pubblico di casa ha steso 3-0 lo Sporting Trestina con una doppietta di Pino ed un gol di Kernezo. Primo tempo ben giocato dai ragazzi di Masi, con un’ottima partenza che si concretizza al 6’, quando arriva il vantaggio: prima Marino calcia trovando la risposta del portiere, poi Pino controlla in area e tira verso l’angolino firmando il gol dell’1-0. E al 13’ arriva anche il raddoppio: Kernezo sulla sinistra ne salta due e mette in mezzo una palla al bacio per la testa di Pino, che stacca e batte ancora Fratti realizzando il 2-0 e la sua personale doppietta. Dopo l’assist Kernezo cerca anche gloria realizzativa al 34’, converge e calcia dal limite con il destro spedendo di poco a lato.

