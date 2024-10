Senago, corpo di un uomo trovato nella cantina condominiale (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il corpo di un uomo senza vita è stato trovato ieri sera nelle cantine di un palazzo di Senago. Il ritrovamento è avvenuto all’interno di un condominio di via San Carlo, non distante dal centro. Si tratterebbe di un uomo di cui non si avevano notizie da diverso tempo. Cadavere trovato in cantina a Leggi tutta la notizia su Ilnotiziario.net (Di giovedì 24 ottobre 2024) Ildi unsenza vita è statoieri sera nelle cantine di un palazzo di. Il ritrovamento è avvenuto all’interno di un condominio di via San Carlo, non distante dal centro. Si tratterebbe di undi cui non si avevano notizie da diverso tempo. Cadaverein

Senago - incidente tra auto e moto - paura per un uomo di 48 anni - Incidente stradale a Senago, scontro tra auto e moto provoca il ferimento in maniera grave di un uomo di 48 anni. ]. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo alla guida della moto di grossa cilindrata, per cause ancora in corso di accertamento è finito contro [. L’incidente si è verificato in via Volta, vicino all’incrocio con via Marconi. (Ilnotiziario.net)

