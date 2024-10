Sciopero scuola il 31 ottobre, l’avviso del Ministero (Di giovedì 24 ottobre 2024) Con avviso del 24 ottobre il Ministero i comunica che per l’intera giornata del 31 ottobre 2024 è previsto uno Sciopero generale di tutti i lavoratori del pubblico impiego e della scuola, proclamato da USB PI, con adesione di FISI e CUB SUR, da CIB UNICOBAS, con adesione di UNICOBAS scuola e Università, uno Sciopero di tutto il personale del Comparto Istruzione e Ricerca – Settore scuola, proclamato da FLC CGIL e uno Sciopero regionale del Comparto Istruzione e Ricerca – Settore scuola proclamato dai Cobas scuola Sicilia. L'articolo Sciopero scuola il 31 ottobre, l’avviso del Ministero . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Con avviso del 24ili comunica che per l’intera giornata del 312024 è previsto unogenerale di tutti i lavoratori del pubblico impiego e della, proclamato da USB PI, con adesione di FISI e CUB SUR, da CIB UNICOBAS, con adesione di UNICOBASe Università, unodi tutto il personale del Comparto Istruzione e Ricerca – Settore, proclamato da FLC CGIL e unoregionale del Comparto Istruzione e Ricerca – Settoreproclamato dai CobasSicilia. L'articoloil 31del

Sciopero della sanità per giovedì 31 ottobre : previsti i servizi minimi - L’Azienda Usl Toscana Nord Ovest si scusa anticipatamente con i propri utenti per eventuali disagi nell’erogazione dei servizi sanitari (esami, ambulatori ecc) e amministrativi (prenotazione esami, accettazione ecc) anche affidati a ditte esterne che si dovessero manifestare a livello sia territoriale che ospedaliero. (Lanazione.it)

Sciopero 31 ottobre - Flc Cgil : “Manifestazioni in 40 città - a Roma presidio al MIM” - Incroceranno le braccia le lavoratrici e i lavoratori della scuola, dell’università, degli enti di ricerca, delle accademie, dei conservatori e delle scuole non statali con contratto Aninsei. . L'articolo Sciopero 31 ottobre, Flc Cgil: “Manifestazioni in 40 città, a Roma presidio al MIM” sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. (Orizzontescuola.it)

Ausl - dipendenti in sciopero per l’intera giornata di giovedì 31 ottobre - L'Azienda Usl di Piacenza informa che è stato proclamato uno sciopero per l’intera giornata di giovedì 31 ottobre 2024. Nella giornata di sciopero verranno assicurati i servizi minimi essenziali nel rispetto della normativa vigente. L'Azienda si scusa per eventuali disagi. (Ilpiacenza.it)