Salute, i buoni spesa per celiaci saranno dematerializzati dalla primavera del 2025 (Di giovedì 24 ottobre 2024) I buoni spesa cartacei per oltre 18 mila pazienti celiaci siciliani saranno dematerializzati dalla primavera del 2025. Con un decreto del direttore del dipartimento Pianificazione strategica, Salvatore Iacolino, la Regione siciliana aderisce, infatti, alla piattaforma nazionale "Celiachi@RL", la Cataniatoday.it - Salute, i buoni spesa per celiaci saranno dematerializzati dalla primavera del 2025 Leggi tutta la notizia su Cataniatoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Icartacei per oltre 18 mila pazientisicilianidel. Con un decreto del direttore del dipartimento Pianificazione strategica, Salvatore Iacolino, la Regione siciliana aderisce, infatti, alla piattaforma nazionale "Celiachi@RL", la

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Celiachia - via alla dematerializzazione dei buoni spesa per facilitare gli acquisti - . Con un decreto del direttore del dipartimento Pianificazione strategica, Salvatore Iacolino, la Regione ha così aderito alla piattaforma nazionale Celiachi@RL, la cui convenzione. . I buoni spesa cartacei per oltre 18 mila pazienti celiaci siciliani saranno dematerializzati dalla primavera del 2025. (Palermotoday.it)

Buoni spesa per celiaci su piattaforma online - l'assessore Volo : "In linea con gli standard nazionali" - I buoni spesa cartacei per oltre 18 mila pazienti celiaci siciliani saranno dematerializzati dalla primavera del 2025. . . . Con un decreto del direttore del dipartimento Pianificazione strategica, Salvatore Iacolino, la Regione Siciliana aderisce, infatti, alla piattaforma nazionale "Celiachi@RL", la. (Agrigentonotizie.it)