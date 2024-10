Russia, Putin non nega truppe Nordcorea (Di giovedì 24 ottobre 2024) 18.45 Nella conferenza stampa conclusiva del vertice dei Brics a Kazan, il presidente Putin non ha smentito né confermato la presenza di truppe Nordcoreane in Russia. Putin ha ricordato l'accordo di cooperazione fra Russia e Corea del Nord e ha aggiunto: "Che cosa ne facciamo è affar nostro". Poi ha detto: "Nessuno nella regione (mediorientale) vuole una guerra" e "un compromesso è possibile" per evitarla. E ha dichiarato di considerare "sincere" le parole di Trump sulla risoluzione del conflitto in Ucraina. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) 18.45 Nella conferenza stampa conclusiva del vertice dei Brics a Kazan, il presidentenon ha smentito né confermato la presenza dine inha ricordato l'accordo di cooperazione frae Corea del Nord e ha aggiunto: "Che cosa ne facciamo è affar nostro". Poi ha detto: "Nessuno nella regione (mediorientale) vuole una guerra" e "un compromesso è possibile" per evitarla. E ha dichiarato di considerare "sincere" le parole di Trump sulla risoluzione del conflitto in Ucraina.

