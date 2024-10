Ilrestodelcarlino.it - Ravenna, al via la costruzione del nuovo terminal crociere

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024), 24 ottobre 2024 – È stato ufficialmente avviato oggi il cantiere per ladeldi Porto Corsini, a. La cerimonia di posa della prima pietra, organizzata daCivitas Cruise Port (RCCP), segna un passo importante per lo sviluppo sostenibile della città e del suo porto. La nuova struttura, che coprirà un'area di 10mila metri quadrati, sarà il primoin Italia a ottenere la prestigiosa certificazione LEED Gold (ente americano che certifica l’efficienza energetica e l’impatto ecologico), grazie a un progetto innovativo sviluppato da Cruises International e Royal Caribbean Group. L'apertura è prevista per il 2026 e ilsarà in grado di ospitare due navi contemporaneamente, rafforzando ulteriormente il ruolo dicome punto di riferimento per il turismo crocieristico internazionale.