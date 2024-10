Piazzapulita, il direttore degli approfondimenti Rai Corsini e quell’infame verso Corrado Formigli – Il video (Di giovedì 24 ottobre 2024) Le parole sono importanti, diceva Nanni Moretti in Palombella Rossa. E le parole del direttore degli approfondimenti Rai Paolo Corsini verso Corrado Formigli potrebbero far discutere. Incalzato dall’inviata di Piazzapulita, Roberta Benvenuto, il dirigente dichiara: «Dite all’amico Formigli che si guardasse un pochino nella coscienza va, infame». La giornalista si stupisce per la parola pesante usata. Detta, fra l’altro, a microfono aperto. Lui sembra capire di aver esagerato, ma non si ferma per scusarsi, cerca di allontanarsi. «Lascio ai telespettatori, ma anche all’azienda Rai di valutare se questi termini, se questi insulti siano degni di un altissimo dirigente di un’azienda pubblica pagata pagata da tutti i cittadini, compreso il sottoscritto», dichiara Corrado Formigli in studio. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di giovedì 24 ottobre 2024) Le parole sono importanti, diceva Nanni Moretti in Palombella Rossa. E le parole delRai Paolopotrebbero far discutere. Incalzato dall’inviata di, Roberta Benvenuto, il dirigente dichiara: «Dite all’amicoche si guardasse un pochino nella coscienza va, infame». La giornalista si stupisce per la parola pesante usata. Detta, fra l’altro, a microfono aperto. Lui sembra capire di aver esagerato, ma non si ferma per scusarsi, cerca di allontanarsi. «Lascio ai telespettatori, ma anche all’azienda Rai di valutare se questi termini, se questi insulti siano degni di un altissimo dirigente di un’azienda pubblica pagata pagata da tutti i cittadini, compreso il sottoscritto», dichiarain studio.

