Perché Sinner perde 500 punti questa settimana: il nuovo distacco su Alcaraz e l’ipotesi Zverev primo inseguitore (Di giovedì 24 ottobre 2024) Jannik Sinner si è concesso una settimana di meritato riposo dopo un autentico tour de force di cui è stato protagonista tra fine settembre e metà ottobre: finale al torneo ATP 500 di Pechino (sconfitto dallo spagnolo Carlos Alcaraz), trionfo al Masters 1000 di Shanghai (con tanto di affermazione sul serbo Novak Djokovic nell’atto conclusivo), assegno da sei milioni di dollari incassato al Six Kings Slam regolando nell’ordine il russo Daniil Medvedev, Djokovic e Alcaraz nel torneo di esibizione disputato a Riad. Il numero 1 del mondo ha deciso saggiamente di tirare il fiato e di non impegnarsi nel torneo ATP 500 di Vienna, optando per non difendere il trofeo conquistato dodici mesi fa sul cemento della capitale austriaca. Oasport.it - Perché Sinner perde 500 punti questa settimana: il nuovo distacco su Alcaraz e l’ipotesi Zverev primo inseguitore Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Janniksi è concesso unadi meritato riposo dopo un autentico tour de force di cui è stato protagonista tra fine settembre e metà ottobre: finale al torneo ATP 500 di Pechino (sconfitto dallo spagnolo Carlos), trionfo al Masters 1000 di Shanghai (con tanto di affermazione sul serbo Novak Djokovic nell’atto conclusivo), assegno da sei milioni di dollari incassato al Six Kings Slam regolando nell’ordine il russo Daniil Medvedev, Djokovic enel torneo di esibizione disputato a Riad. Il numero 1 del mondo ha deciso saggiamente di tirare il fiato e di non impegnarsi nel torneo ATP 500 di Vienna, optando per non difendere il trofeo conquistato dodici mesi fa sul cemento della capitale austriaca.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Tennis - dove giocheranno gli italiani nei tornei ATP-WTA della settimana 21-27 ottobre. Assente Sinner - Saranno al via in Austria cinque italiani, ovvero Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli, Matteo Berrettini, Luciano Darderi e Lorenzo Sonego, tutti già in main draw. La pattuglia azzurra più corposa sarà quella presente a Vienna, dove però non difenderà il titolo conquistato lo scorso anno Jannik Sinner, che dopo il Six Kings Slam tornerà in campo direttamente a fine mese per l’ATP Masters 1000 di Parigi-Bercy. (Oasport.it)

"Non ne sono ossessionato" : Jannik Sinner lascia tutti di stucco alla settimana della moda - Non solo il tennista altoatesino numero 1 al mondo, però: insieme a lui, anche Jessica Chastain, Dakota Johnson e Jin, cantante coreano della band BTS. . Elegante con pantalone asciutto, giacca boxy sotto alla quale faceva capolino una polo verde, infine un paio di sneakers bianche, le Nike Air Force 1. (Liberoquotidiano.it)

Perché Sinner perde 500 punti questa settimana: il nuovo distacco su Alcaraz e l’ipotesi Zverev primo inseguitore - Jannik Sinner si è concesso una settimana di meritato riposo dopo un autentico tour de force di cui è stato protagonista tra fine settembre e metà ... (oasport.it)

Quando gioca Sinner a Parigi-Bercy? Le ipotesi del debutto e le date turno per turno - Jannik Sinner tornerà in campo la prossima settimana nel Rolex Paris Masters 2024 di tennis, torneo di categoria ATP Masters 1000 in programma sul veloce ... (oasport.it)

"Budget di marketing per un governo" - Andy Roddick durissimo sulla Six Kings Slam - Andy Roddick nel suo ultimo podcast "Served with Andy Roddick" ha parlato a lungo anche della "Six King Slam", torneo di esibizione che si è giocato lo scorso fine settimana e che è stato vinto da Jan ... (tennisworlditalia.com)