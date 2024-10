**Pd: Musumeci, 'condanno frasi su Schlein a cui va solidarietà, spero uguale sensibilità a sinistra'** (Di giovedì 24 ottobre 2024) Palermo, 24 ott. (Adnkronos) - "Leggo basito le parole pubblicate sul profilo di Salvo Coppolino, dalle quali l'interessato ha preso le distanze. A prescindere dalla loro reale paternità, sono frasi che condanno fermamente, esprimendo la mia solidarietà alla segretaria Elly Schlein. spero proprio che uguale sensibilità possa avvertire la sinistra quando sono altri a subire analoghi sciagurati attacchi”. Così Nello Musumeci, ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare. Liberoquotidiano.it - **Pd: Musumeci, 'condanno frasi su Schlein a cui va solidarietà, spero uguale sensibilità a sinistra'** Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Palermo, 24 ott. (Adnkronos) - "Leggo basito le parole pubblicate sul profilo di Salvo Coppolino, dalle quali l'interessato ha preso le distanze. A prescindere dalla loro reale paternità, sonochefermamente, esprimendo la miaalla segretaria Ellyproprio chepossa avvertire laquando sono altri a subire analoghi sciagurati attacchi”. Così Nello, ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare.

