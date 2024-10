Panathinaikos e Chelsea onorano Baldock, morto a 31 anni (Di giovedì 24 ottobre 2024) AGI - I tifosi e i calciatori di Panathinaikos e Chelsea hanno reso insieme un tributo a George Baldock, il difensore del club greco morto il 9 ottobre a soli 31 anni. La sfida di Europa League tra le due squadre, vinta per 4-1 dai Blues con una doppietta di Joao Felix, è stata l'occasione per un omaggio al calciatore nato in Inghilterra ma con origini greche da parte della nonna materna.   I tifosi delle due squadre hanno sollevato cartoncini con il numero 32, quello di Baldock, e i giocatori del Panathinaikos si sono riscaldati con le maglie con il numero 32 e anche quelli del Chelsea hanno esibito una maglia blu con lo stesso numero. Baldock, trovato morto nella piscina della sua villa a sud di Atene, aveva giocato anche nello Sheffield United e nel Derby County, ma aveva origini greche da parte della nonna materna.    Agi.it - Panathinaikos e Chelsea onorano Baldock, morto a 31 anni Leggi tutta la notizia su Agi.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) AGI - I tifosi e i calciatori dihanno reso insieme un tributo a George, il difensore del club grecoil 9 ottobre a soli 31. La sfida di Europa League tra le due squadre, vinta per 4-1 dai Blues con una doppietta di Joao Felix, è stata l'occasione per un omaggio al calciatore nato in Inghilterra ma con origini greche da parte della nonna materna.   I tifosi delle due squadre hanno sollevato cartoncini con il numero 32, quello di, e i giocatori delsi sono riscaldati con le maglie con il numero 32 e anche quelli delhanno esibito una maglia blu con lo stesso numero., trovatonella piscina della sua villa a sud di Atene, aveva giocato anche nello Sheffield United e nel Derby County, ma aveva origini greche da parte della nonna materna.   

