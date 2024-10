Omicidio Scazzi: la serie ‘Avetrana’ bloccata. Il tribunale ha detto no – Video trailer ufficiale (Di giovedì 24 ottobre 2024) La serie tv ‘Avetrana – Qui non è Hollywood’ sull’Omicidio di Sarah Scazzi, è stata rinviata. Groenlandia e Disney hanno dichiarato: “Per ottemperare al provvedimento emesso in assenza di contraddittorio tra le parti dal tribunale di Taranto, il lancio della serie attualmente intitolata ‘Avetrana – Qui non è Hollywood’ è rinviato. Le parti non concordano con la decisione del tribunale e faranno valere le proprie ragioni nelle sedi competenti“. Disney ‘Avetrana Qui non e Hollywood’ (Foto: Storia Instagram @disneyplusit)Lo stop alla serie tv è stato deciso dal tribunale civile di Taranto, che ha accolto il ricorso urgente presentato dagli avvocati del Comune di Avetrana. La prima puntata era prevista per il 25 ottobre su Disney Plus. Corrieretoscano.it - Omicidio Scazzi: la serie ‘Avetrana’ bloccata. Il tribunale ha detto no – Video trailer ufficiale Leggi tutta la notizia su Corrieretoscano.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Latv ‘Avetrana – Qui non è Hollywood’ sull’di Sarah, è stata rinviata. Groenlandia e Disney hanno dichiarato: “Per ottemperare al provvedimento emesso in assenza di contraddittorio tra le parti daldi Taranto, il lancio dellaattualmente intitolata ‘Avetrana – Qui non è Hollywood’ è rinviato. Le parti non concordano con la decisione dele faranno valere le proprie ragioni nelle sedi competenti“. Disney ‘Avetrana Qui non e Hollywood’ (Foto: Storia Instagram @disneyplusit)Lo stop allatv è stato deciso dalcivile di Taranto, che ha accolto il ricorso urgente presentato dagli avvocati del Comune di Avetrana. La prima puntata era prevista per il 25 ottobre su Disney Plus.

