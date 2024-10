Thesocialpost.it - Novara, pedone investito da 90enne alla guida

Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Tragedia aquesta mattina. Un uomo di 58 anni ha perso la vita dopo essere statoda un’auto condotta da una signora di 90 anni. L’incidente è avvenuto intorno alle 10 all’incrocio tra Baluardo Lamarmora e via Perrone, in una zona centrale della città. L’uomo stava attraversando sulle strisce pedonali quando è stato colpito dvettura.Leggi anche: Terribile incidente in autostrada: camion si schianta su un autocarro, morti sul colpo La vittima, residente non lontano dal luogo dell’incidente, è stata subito soccorsa. Sul posto è arrivata un’ambulanza del 118, ma purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare. I medici hanno tentato di rianimarlo, mafine hanno dovuto constatarne il decesso. La polizia locale sta cercando di ricostruire la dinamica esatta dell’incidente, mentre il traffico in città è andato completamente in tilt.