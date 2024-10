Non solo Angelina Mango, i cantanti che hanno dovuto fermarsi per problemi alle corde vocali (Di giovedì 24 ottobre 2024) (Adnkronos) – “Devo fermarmi perché voglio prendermi cura di me”, ha scritto Angelina Mango annunciando di aver deciso di annullare il tour italiano e internazionale “per via della mia voce”. La vincitrice del festival di Sanremo non ha spiegato nel dettaglio quale sia il problema di salute che la costringe a fermarsi (era stata Live Nation qualche giorno fa invece a citare una “rinofaringite acuta”), ma non è la prima artista che negli ultimi tempi ha avuto problemi con la propria voce e ha deciso, seguendo il parere dei medici, di metterla a riposo. Tra i casi più noti in Italia c’è quello di Tiziano Ferro a cui era stato diagnosticato un nodulo alle corde vocali: il cantante di Latina lo aveva annunciato dopo aver finito il tour estivo del 2023. Poi, dopo due mesi di riposo, tutto si era risolto senza necessità di un’operazione. Leggi tutta la notizia su Dailyshowmagazine.com (Di giovedì 24 ottobre 2024) (Adnkronos) – “Devo fermarmi perché voglio prendermi cura di me”, ha scrittoannunciando di aver deciso di annullare il tour italiano e internazionale “per via della mia voce”. La vincitrice del festival di Sanremo non ha spiegato nel dettaglio quale sia il problema di salute che la costringe a(era stata Live Nation qualche giorno fa invece a citare una “rinofaringite acuta”), ma non è la prima artista che negli ultimi tempi ha avutocon la propria voce e ha deciso, seguendo il parere dei medici, di metterla a riposo. Tra i casi più noti in Italia c’è quello di Tiziano Ferro a cui era stato diagnosticato un nodulo: il cantante di Latina lo aveva annunciato dopo aver finito il tour estivo del 2023. Poi, dopo due mesi di riposo, tutto si era risolto senza necessità di un’operazione.

Tra i fattori di rischio meno considerati, ma che può avere un forte impatto, c'è anche il reflusso gastroesofageo. In alcuni casi, quando i noduli raggiungono una certa dimensione, l'intervento chirurgico diventa necessario. Mentre i cantanti lirici sono meno soggetti a queste problematiche grazie alla formazione che ricevono e all'uso corretto del diaframma, i cantanti pop e rock, che spesso hanno meno anni di allenamento tecnico, possono incorrere in queste malattie professionali con maggiore frequenza.