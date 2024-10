Gaeta.it - Motta: tra tradizione e innovazione con il nuovo corso firmato dallo Chef Bruno Barbieri

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La storica azienda, parte del Gruppo Bauli, sta affrontando una fase di rinnovamento che uniscenel campo della gastronomia italiana. Approfittando della creatività e dell’abilità gastronomica del noto, il brand si propone di lanciare una nuova gamma di prodotti che non solo rende omaggio alla sua lunga storia, ma si allinea anche alle esigenze di un pubblico moderno e diverso. Il 23 ottobre, presso Palazzo Clerici a Milano, la collezione è stata presentata, segnando un cambio di passo importante per la storica realtà dolciaria. La nuova gamma di prodottiha deciso di evolvere la sua offerta, non limitandosi a panettoni e pandori, ma ampliando la propria proposta con prodotti dedicati anche al consumo quotidiano.