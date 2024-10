Mosca, 'con Pyongyang assistenza reciproca se aggrediti' (Di giovedì 24 ottobre 2024) L'accordo approvato oggi dalla Duma sancisce una "alleanza" tra la Russia e la Corea del Nord, che si impegnano a prestarsi reciproca assistenza militare se uno dei due Paesi dovesse subire un'aggressione. Lo ha detto il vice ministro degli Esteri russo, Andrei Rudenko, aggiungendo che l'intesa si è resa necessaria per "le crescenti minacce regionali e globali dall'Occidente collettivo guidato dagli Usa". Lo riferisce l'agenzia Ria Novosti. Rudenko ha aggiunto che l'accordo non ha clausole segrete e sarà reso pubblico. Quotidiano.net - Mosca, 'con Pyongyang assistenza reciproca se aggrediti' Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di giovedì 24 ottobre 2024) L'accordo approvato oggi dalla Duma sancisce una "alleanza" tra la Russia e la Corea del Nord, che si impegnano a prestarsimilitare se uno dei due Paesi dovesse subire un'aggressione. Lo ha detto il vice ministro degli Esteri russo, Andrei Rudenko, aggiungendo che l'intesa si è resa necessaria per "le crescenti minacce regionali e globali dall'Occidente collettivo guidato dagli Usa". Lo riferisce l'agenzia Ria Novosti. Rudenko ha aggiunto che l'accordo non ha clausole segrete e sarà reso pubblico.

