Migranti, minacce al giudice Silvia Albano. La solidarietà di La Russa. Nel mirino anche Giulia Bongiorno (Di giovedì 24 ottobre 2024) Episodi di gravi minacce avvelenano il clima già infuocato intorno alla questione Migranti, ne sono state oggetto sia il giudice Silvia Albano, tra i magistrati che hanno firmato i decreti contro i trattenimenti dei Migranti in Albania, sia la senatrice leghista Giulia Bongiorno, avvocato difensore di Matteo Salvini nel processo Open Arms. I due casi sono stati denunciati rispettivamente da Magistratura democratica, di cui Albano è presidente, e Lega. Le minacce di morte al giudice Silvia Albano Albano, secondo quanto riferito, ha ricevuto decine di messaggi di minacce sulla propria mail e sulla mail e i social di Md. Alcuni con auspici di morte: “Magistrato militante e corrotto spero che qualcuno ti spari molto presto, sarà un giorno di gioia e festa”. Secoloditalia.it - Migranti, minacce al giudice Silvia Albano. La solidarietà di La Russa. Nel mirino anche Giulia Bongiorno Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Episodi di graviavvelenano il clima già infuocato intorno alla questione, ne sono state oggetto sia il, tra i magistrati che hanno firmato i decreti contro i trattenimenti deiin Albania, sia la senatrice leghista, avvocato difensore di Matteo Salvini nel processo Open Arms. I due casi sono stati denunciati rispettivamente da Magistratura democratica, di cuiè presidente, e Lega. Ledi morte al, secondo quanto riferito, ha ricevuto decine di messaggi disulla propria mail e sulla mail e i social di Md. Alcuni con auspici di morte: “Magistrato militante e corrotto spero che qualcuno ti spari molto presto, sarà un giorno di gioia e festa”.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Migranti: Malan (Fd'I), minacce a giudice Albano fuori dalla civiltà - "Le minacce giunte alla giudice Silvia Albano sono atti al di fuori della civiltà. Il dissenso, la contrarietà, la critica anche ... (agenzianova.com)

Migranti: Fontana, 'solidarietà ad Albano, intimidazioni sempre inaccettabili'/Rpt - Roma, 24 ott. (Adnkronos) - "Rivolgo la mia solidarietà alla giudice Silvia Albano. Minacce e intimidazioni sono sempre inaccettabili e da condannare con fermezza". Così il presidente della Camera dei ... (lanuovasardegna.it)

Migranti in Albania, minacce di morte alla giudice Albano: il fascicolo ai pm di Perugia - Messaggi minacciosi sono stati recapitati alla magistrata Silvia Albano, uno dei giudici della sezione immigrazione del Tribunale di Roma che stamani ha depositato una denuncia in Procura. La denuncia ... (umbria24.it)

Sentenza Italia-Albania: magistrata denuncia minacce di morte - Come già la giudice Apostolico, i magistrati romani autori della sentenza che annullava l'invio dei migranti in Albania sono entrati nel mirino di politici e haters. In particolare contro Silvia Alban ... (osservatoriosullalegalita.org)

Migranti in Albania, minacce di morte alla giudice Silvia Albano del tribunale di Roma - La giudice Silvia Albano - uno dei sei giudici del tribunale di Roma che si è pronunciato sul trattenimento dei migranti in Albania - è stata minacciata di ... (gazzettadelsud.it)