Maltempo, Bologna si prepara: scuole chiuse e rinviata la partita di sabato con il Milan (Di giovedì 24 ottobre 2024) Nemmeno una settimana fa Bologna si è ritrovata sott’acqua. Adesso torna la paura nel capoluogo emiliano e in vista delle nuove piogge domani le scuole in città di ogni ordine e grado saranno chiuse. Non solo, con l’allerta arancione per l’Emilia centrale sabato al Dall’Ara non si giocherò la partita con il Milan. Il comune bolognese invita alle aziende l’utilizzo dello smart working. Un trend che seguono anche le cittadine limitrofe, come San Lazzaro di Savena. E a Reggio Emilia criticità preoccupano le arginature del torrente Modolena e del canale San Silvestro, nella zona a nord dell’autostrada A1. Per questo il suggerimento ai cittadini della zona è di trascorrere le notti ai piani superiori degli edifici, dove è possibile. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di giovedì 24 ottobre 2024) Nemmeno una settimana fasi è ritrovata sott’acqua. Adesso torna la paura nel capoluogo emiliano e in vista delle nuove piogge domani lein città di ogni ordine e grado saranno. Non solo, con l’allerta arancione per l’Emilia centraleal Dall’Ara non si giocherò lacon il. Il comune bolognese invita alle aziende l’utilizzo dello smart working. Un trend che seguono anche le cittadine limitrofe, come San Lazzaro di Savena. E a Reggio Emilia criticità preoccupano le arginature del torrente Modolena e del canale San Silvestro, nella zona a nord dell’autostrada A1. Per questo il suggerimento ai cittadini della zona è di trascorrere le notti ai piani superiori degli edifici, dove è possibile.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Nuova allerta meteo a Bologna: scuole chiuse venerdì. Comune: “Favorite lo smartworking” - Neanche una settimana e Bologna si ritrova a dover fronteggiare una nuova allerta meteo. La previsione di nuove piogge in questi giorni, i terreni saturi e i torrenti sotterranei che continuano a spav ... (ilfattoquotidiano.it)

Maltempo Emilia Romagna: a Bologna domani scuole chiuse, rinviata partita di sabato con il Milan - Il Comune invita a favorire l'utilizzo dello smart working e a limitare il più possibile gli spostamenti e l'utilizzo di mezzi privati ... (adnkronos.com)

Scuole chiuse per maltempo: da Bologna a Livorno, da La Spezia a Grosseto. Tutti i comuni in cui le lezioni sono sospese - Il maltempo non dà tregua all'Italia. Una nuova perturbazione atlantica, infatti, è in arrivo sulle regioni del Nord. Dalle prime ore di domani, indica un avviso meteo ... (ilmessaggero.it)

Maltempo, allerta arancione nel Nord Italia. Scuole chiuse a Bologna, rinviata la partita contro il Milan - Il maltempo colpisce ancora: Emilia-Romagna, Veneto, Liguria e Toscana sono le regioni in allerta arancione per questo weekend. Il Comune di Bologna ha deciso ... (lapresse.it)

Nuova allerta meteo in Emilia-Romagna: scuole chiuse, rinviata Bologna-Milan - Nuova allerta meteo domani in Emilia-Romagna: asili e scuole chiuse, rinviata Bologna-Milan in programma sabato. (lettera43.it)