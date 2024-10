L' agricoltura toscana vale 37 miliardi di euro | il 30 per cento delle imprese guidate da donne

L'agricoltura toscana vale 3,7 miliardi di euro: il 30 per cento delle imprese guidate da donne (Di giovedì 24 ottobre 2024) Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayUna “miniera d’oro” da 3,7 miliardi. A tanto ammonta il valore della produzione agricola, a livello di materia prima, della toscana, che nel 2023 si conferma la prima regione in Italia per superficie destinata a produzioni certificate Firenzetoday.it - L'agricoltura toscana vale 3,7 miliardi di euro: il 30 per cento delle imprese guidate da donne Leggi tutta la notizia su Firenzetoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayUna “miniera d’oro” da 3,7. A tanto ammonta il valore della produzione agricola, a livello di materia prima, della, che nel 2023 si conferma la prima regione in Italia per superficie destinata a produzioni certificate

