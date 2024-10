L’Accademia di Belle Arti di Roma sfila alla Centrale Montemartini (Di giovedì 24 ottobre 2024) L’Assessorato alla Moda, Sport, Turismo e Grandi Eventi di Roma Capitale e Accademia di Belle Arti di Roma rinnovano la loro partnership e presentano MY VIEW. Il fashion show celebra i migliori studenti del Corso di Culture e Tecnologie della Moda di ABA Roma. Il progetto, curato da Sara Chiarugi, Alberto Moretti e Roberta Bianchi è realizzato in collaborazione con Roma Capitale e ha visto i più talentuosi studenti presentare ciascuno la propria collezione all’interno della Centrale MontemArtini. La location è uno straordinario esempio di archeologia industriale. La struttura oggi è adibita a museo espositivo di sculture classiche e reperti archeologici. A calcare la passerella le capsule collection di tredici fashion designer. Velvetmag.it - L’Accademia di Belle Arti di Roma sfila alla Centrale Montemartini Leggi tutta la notizia su Velvetmag.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) L’AssessoratoModa, Sport, Turismo e Grandi Eventi diCapitale e Accademia didirinnovano la loro partnership e presentano MY VIEW. Il fashion show celebra i migliori studenti del Corso di Culture e Tecnologie della Moda di ABA. Il progetto, curato da Sara Chiarugi, Alberto Moretti e Roberta Bianchi è realizzato in collaborazione conCapitale e ha visto i più talentuosi studenti presentare ciascuno la propria collezione all’interno dellaMontemni. La location è uno straordinario esempio di archeologia industriale. La struttura oggi è adibita a museo espositivo di sculture classiche e reperti archeologici. A calcare la passerella le capsule collection di tredici fashion designer.

